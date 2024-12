Iltempo.it - Modello Corea e l'aiuto della Turchia: i leader della Nato studiano il piano di pace

Quale sarà ileuropeo per lain Ucraina da consegnare a Donald Trump? È questa la domanda che si sono posti idei maggiori paesi europei in un vertice ristretto organizzato a Bruxelles con Mark Rutte, ex primo ministro olandese e oggi segretario generale. La necessità di avere uncondiviso si fa giorno dopo giorno sempre più pressante e quando Trump si insidierà alla Casa Bianca a gennaio, vorrà una risposta da parte dei principali partner europei che, al momento, faticano a trovarla. Come ricostruito da Claudio Tito sulle pagine de La Repubblica, nella residenza privata di Rutte si sarebbero riuniti idi Italia, Germania, Polonia, Francia, Olanda e Danimarca e al tavolo la discussione si sarebbe concentrata sul come garantire una possibiletra Vladimir Putin e Volodymir Zelensky senzae Onu.