Quotidiano.net - Meloni con la febbre abbandona il Consiglio Ue

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 19 dicembre 2024 – Giorgiasi è vista costretta a lasciare i lavori delUe a Bruxelles, a causa di una “forte influenza”. Secondo quanto riportano i dispacci di agenzia sarebbero stati gli altri leader a invitarea prendersi qualche ora di risposo visto l’evidente malessere. Un video girato oggi riprende la premier alle prese con un fastidioso raffreddore. epa11785101 Dutch Prime Minister Dick Schoof (L) and Italian Prime Minister Giorgia(R) talk during the EU Summit in Brussels, Belgium, 19 December 2024. EU leaders are meeting in Brussels to discuss Ukraine, the EU in the world, the Middle East, resilience and preparedness, migration, and foreign policy issues. EPA/OLIVIER HOSLET Secondo fonti italiane avrebbe fatto comunque in tempo a presenziare alla riunione sul fenomeno migratorio e alla prima sessione delsull’Ucraina dopodiché si è arresa al malanno di stagione ed è rientrata in hotel.