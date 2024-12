Nerdpool.it - Lo speciale natalizio dei Simpson affronta finalmente uno dei problemi più tragici di Ned

Leggi su Nerdpool.it

hanno pubblicato un nuovissimoin esclusiva con Disney+. L’episodiouno dei grandiche hanno afflitto Ned Flanders nel corso degli anni. Ihanno celebrato il 35° anniversario della messa in onda originale su Fox con il primo doppio episodio della storia della serie. Trasmesso in streaming in esclusiva su Disney+, “O C’Mon All Ye Faithful” è un’esplorazione dei personaggi molto più profonda di quanto i fan si sarebbero mai aspettati da un nuovo. Infatti, si immerge in profondità in Ned Flanders in un modo molto imprevisto che era in preparazione da anni.Ned ne ha passate parecchie ne I, avendo subito probabilmente alcune delle peggiori tragedie che qualsiasi personaggio della serie abbia dovutore.