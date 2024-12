Dilei.it - Lavatrice sul balcone, come proteggerla dal freddo e dalle intemperie

Sono molte le persone che, in mancanza di spazio in casa, scelgono di mettere la propriain. Naturalmente, non è un luogo riparato, quindi ci si chiede:proteggere lasuldal? Stiamo pur sempre parlando di un elettrodomestico irrinunciabile, che talvolta possiamo comprare di modeste dimensioni, soprattutto se viviamo da sole. Poiché le nostre case sono sempre più piccole, bisogna ingegnarsi un po’: eccoavere una lavanderia sulin sicurezza.Si può mettere lasul?Prima di passare alla protezione dellasul, è importante fare chiarezza: possiamo, di fatto, posizionarla nei nostri esterni? Sì, non c’è una legge che lo vieta nello specifico: pensiamo ai balconi aperti, o ancora quelli verandati.