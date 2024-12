Tvplay.it - L’annuncio è una mazzata: tegola Napoli, Conte nei guai

Leggi su Tvplay.it

La stagione deldi Antoniorischia di complicarsi. Una nuovarischia di abbattersi ed i tifosi ora tremano.Antonioè stato chiamato per ribaltare le cose, e fino ad ora c’è riuscito. Ilè in piena corsa per la qualificazione Champions League ma al momento il secondo posto dice che gli azzurri possono lottare per lo scudetto. E potranno probabilmente lottare fino alla fine.è unanei(Lapresse) TvPlayA differenza delle altre concorrenti ilha solo la serie A e quindi i tifosi sognano di rivincere lo scudetto dopo soli 2 anni, non sarà semplice ma la possibilità c’è. Nelle ultime ore unanon da poco ha rovinato i piani del club, l’infortunio di Alessandro Buongiorno caduto in allenamento e che costringerà ila perdere uno dei suoi principali giocatori per diverso tempo.