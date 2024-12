Lanazione.it - Ispettori ambientali Alia a Gambassi Terme per migliorare il decoro urbano

Leggi su Lanazione.it

A partire dal prossimo gennaio, glidiopereranno anche sul territorio di, operando in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati, sul rispetto delle normativee sul mantenimento del. Lo ha annunciato ieri il presidente diMultiutility, Lorenzo Perra. "Siamo certi che questo servizio di controllo del territorio e di sensibilizzazione rafforzerà il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici in una comunità già virtuosa da questo punto di vista – il suo pensiero – ci troviamo in un territorio impegnato costantemente nella tutela dell’ambiente e che nel 2022, secondo gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Regionale Recupero Risorse della Toscana, ha superato il 90 per cento di raccolta differenziata. Come già accaduto in altre realtà, siamo sicuri che glicontribuiranno ain maniera significativa ildie la qualità della vita dei residenti".