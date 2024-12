Inter-news.it - Inter-Udinese, Inzaghi con Asllani! La probabile formazione

L’torna protagonista in Coppa Italia, affrontando l’negli ottavi di finale a San Siro. Simoneè pronto a schierare unarinnovata. Ultima novità su tutti, l’inserimento di Kristjandavanti la difesa.TANTI CAMBI E UN DEBUTTO – La novità principale riguarda la porta: sarà Josep Martinez a fare il suo debutto stagionale. Il portiere spagnolo, arrivato in estate per aggiungere profondità al reparto, avrà l’occasione di mettersi in mostra e dimostrare di poter essere un’alternativa affidabile a Yann Sommer. In difesa,dovrebbe optare per un mix di esperienza e nuove leve. Matteo Darmian, sempre affidabile, guiderà il reparto completato da Yann Aurel Bisseck e Alessandro Bastoni. Tomas Palacios, giovane talento argentino che ha raccolto solo dieci minuti in stagione, potrebbe trovare spazio a gara in corso, confermando le sue qualità che ricordano proprio Bastoni per fisicità e tecnica.