La seconda edizione di WWE Evolution è ufficialmente passata agli archivi e ci ha regalato una nuova campionessa mondiale. Naomi ha incassato con successo il suo contratto del Money in the Bank nel main event ed ha sconfitto Rhea Ripley e la scorsa campionessa, IYO SKY. La provocazione di Naomi su X. Dopo la sua vittoria, Naomi ha voluto lanciare una provocazione in faccia a Rhea Ripley su X. La uova campionessa ha postato: “ C’è una nuova ‘Big Momma’ in città, io! ” riferendosi chiaramente alla “Mami” Rhea Ripley. Per evitare equivoci, Naomi ha persino taggato Rhea, aggiungendo delle grasse risate al termine del post. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Naomi provoca Rhea Ripley dopo il suo incasso a WWE Evolution

