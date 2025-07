Ai domiciliari chiama decine di volte il 118 fingendosi malato | voleva mangiare alla mensa dell'ospedale

Un uomo detenuto in regime di arresti domiciliari è stato portato in carcere dopo aver chiamato decine di volte l'ambulanza per essere portato in ospedale. Si è scoperto che voleva consumare lì il pranzo e la cena.

