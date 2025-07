Il giorno in cui il Presidente sopravvisse video della Casa Bianca a un anno da attentato a Trump – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 Un anno fa l'attentato a Trump a Butler, durante un comizio, quando un proiettile gli sfior√≤ l'orecchio e l'allora candidato alla presidenza si salv√≤, ecco il video della Casa Bianca per ricordare l'anniversario del "Giorno in cui il Presidente sopravvisse".- White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

