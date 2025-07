Toscana Schlein non dà via libera a Giani | Cerchiamo candidature credibili e forti

Il braccio di ferro sulla Toscana prosegue. Stavolta, però, a discutere non sono due schieramenti politici opposti, perchĂ© la partita si gioca tra il governatore uscente democratico, Eugenio Giani, e la stessa segretaria del Pd, Elly Schlein, che vorrebbe candidare un nome piĂą vicino alle side idee. Dopo che il presidente di Regione si è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Toscana, Schlein non dĂ via libera a Giani: “Cerchiamo candidature credibili e forti”

Fine vita, governo impugna legge su suicidio assistito della Regione Toscana, Zanettin (Forza Italia): "Serve cautela, materia delicata"; Schlein: "Codardi" - Il Cdm ha deciso di impugnare la legge sul fine vita della Regione Toscana, Zanettin: “Stiamo lavorando con il senatore Ignazio Zullo (FdI) per predisporre un testo base da presentare alle commissioni.

Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani. Mentre Schlein e Fossi fanno melina. Pericolosamente - Da tutta la Toscana, sindaci Pd (delle province di Livorno e Pisa, dell'Empolese Valdelsa e di altre zone), circoli Dem e semplici elettori premono perchè la segreteria del partito dichiari ufficialmente la ricandidatura di Eugenio Giani a presidente della Regione L'articolo Elezioni regionali in Toscana: il popolo Pd invoca Giani.

