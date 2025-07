Marche domani il test IT-alert | ecco come funziona

Domani pomeriggio, martedì 15 luglio, alle ore 16 verrà effettuato un test del sistema di allarme pubblico IT-alert con riferimento a un ipotetico incidente industriale rilevante presso lo stabilimento Api Raffineria di Ancona S.p.a. Il test. Come fa sapere la Regione Marche, durante il test, chi si troverà nell’area interessata riceverà sul proprio telefono cellulare un messaggio di test IT-alert. Si tratta di una simulazione e non di una situazione di pericolo reale. L’obiettivo. L’obiettivo del test è verificare il corretto funzionamento del sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert e informare la popolazione sul suo utilizzo in caso di emergenze reali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, domani il test IT-alert: ecco come funziona

