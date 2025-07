Carboni al Genoa | la formula definitiva per valorizzare il talento dell’Inter

Valentin Carboni sceglie l’Italia e quindi la Serie A. L’argentino opta per giocarsi tutte le sue carte per impressionare quest’anno la dirigenza nerazzurra. OPERAZIONE – Valentin Carboni rimane in Italia sponda Genoa. L’accordo con i rossoblù è praticamente totale e prevede la formula del prestito secco per la prossima stagione. Non è presente il diritto di riscatto per l’operazione di mercato. Ci sono invece dei bonus legati alle presenze del giocatore con la maglia del Genoa. È una piazza importante e una tappa fondamentale per Carboni al fine di ritrovare la migliore forma fisica e minuti nelle gambe. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Carboni al Genoa: la formula definitiva per valorizzare il talento dell’Inter

«L'accordo è praticamente fatto, mancano solo gli ultimi dettagli e poi Valentin Carboni vestirà la maglia del Genoa. » Il trasferimento del trequartista argentino è pronto a concretizzarsi: il giovane talento arriverà in Liguria con la formula del prestito secco, senz

