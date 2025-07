Guerra Ucraina Trump | Avremmo dovuto trovare accordo da tempo le persone continuano a morire – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 “Avremmo dovuto raggiungere un accordo molto tempo fa sulla guerra in Ucraina. Ogni notte, delle persone muoiono. Tra l'altro, muoiono anche molti soldati russi, e anche molti soldati ucraini”. Così Trump alla Casa Bianca con Rutte (Nato). X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Rubio: accordo Usa-Ucraina pietra miliare per fermare la guerra - "L'Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra Usa e Ucraina è una pietra miliare nel nostro comune obiettivo, e un passo importante per porre fine a questa guerra".

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Ucraina, Trump: "Scontento di Putin, accordo in 50 giorni o sanzioni severe" - Il presidente Usa durante l'incontro con Rutte nello Studio Ovale: 'Scontento di Putin, da lui solo discorsi, questo deve finire' ... Si legge su msn.com

