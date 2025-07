Donnarumma Inter l’intervento di Di Napoli | Tra i più forti al mondo lo vedrei bene in nerazzurro ma…

Donnarumma Inter, l’intervento di Di Napoli: «Tra i più forti al mondo, lo vedrei bene in nerazzurro, ma.». Continua a far discutere il futuro di Gianluigi Donnarumma, dopo la recente visita alla sede dell’ Inter da parte del suo agente Enzo Raiola, che ha alimentato le voci di un possibile trasferimento in nerazzurro. A commentare la notizia è stato l’ex attaccante Arturo Di Napoli, intervenuto come ospite a Maracanà su TMW Radio. Di Napoli ha analizzato il possibile scenario con lucidità , sottolineando le qualità indiscusse del portiere attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ma anche i dubbi legati al contesto ambientale di Milano: «Lo vedrei bene all’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma Inter, l’intervento di Di Napoli: «Tra i più forti al mondo, lo vedrei bene in nerazzurro, ma…»

In questa notizia si parla di: nerazzurro - inter - donnarumma - intervento

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Inzaghi Inter, l’allenatore nerazzurro è nella storia: seconda finale di Champions in 3 anni - di Redazione Inzaghi Inter, seconda finale in tre anni per il tecnico dell’Inter: a Monaco troverà una tra Arsenal e Psg impegnate stasera.

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

Ultimatum a Çalhanoglu ? La voglia interista di Ederson si scontra con un problema: l’affare Çalhanoglu-Galatasaray non decolla. Il club turco è sbarcato a Milano ma - almeno a ieri sera - non aveva in agenda appuntamenti con l’Inter. Ieri il club nerazzurro Vai su Facebook

Donnarumma, l'agente: Gigio all'Inter? Ce l'hanno già il portiere; Inter, operazione riuscita per Sommer: quante partite giocherà Martinez; L'accordo, l'iscrizione a scuola a Milano e poi... Quando Donnarumma era dell'Inter.

Donnarumma all’Inter, l’annuncio è arrivato: l’agente ha svelato tutto - All’uscita lo stesso Raiola è stato intercettato dopo il summit e ha parlato anche di Donnarumma: “ Non abbiamo parlato di Donnarumma. Da calciomercato.it

Donnarumma torna in Serie A? L’indiscrezione di Raiola svela molte cose sul portiere. Ecco le dichiarazioni - Donnarumma, le parole di Mino Raiola fanno riflettere su quello che sarà il futuro del portiere del PSG Le ultime notizie sul futuro di Gianluigi Donnarumma sono state chiarite da Enzo Raiola, procura ... Scrive calcionews24.com