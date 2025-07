Regionali Toscana Giani | Sulla candidatura mi affido alla segretaria e al partito – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2025 "Mi affido alla segretaria e al partito. Passi indietro? Che passi indietro? Mi affido alla segretaria e al partito" così Eugenio Giani, presidente uscente della Toscana dopo l'incontro al Nazareno con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: partito - segretaria - affido - toscana

Partito democratico, la segretaria Elly Schlein inaugura la sede di Terni e supporta il candidato di Amelia - Doppio appuntamento per Elly Schlein nel territorio ternano. La segretaria nazionale del Partito democratico sarà a Terni – sabato 10 maggio – in occasione dell’inaugurazione della sede in via Mazzini (ore 10).

Maria Aceto è la nuova segretaria del Partito Democratico di Sassuolo - È Maria Aceto la nuova segretaria del Circolo del Partito Democratico di Sassuolo. Eletta nel corso dell’Assemblea di sabato 24 maggio, prende le consegne da Nicoletta Bagni, cui vanno i ringraziamenti della comunità politica democratica per l’impegno, svolto negli anni con grande serietà .

Avvocata eletta segretaria del Partito democratico col placet dei big provinciali - La sezione cittadina del Partito Democratico di Villa Literno ha scelto il suo nuovo segretario: si tratta dell’avvocata Elisabetta Cassandro, eletta all’unanimità dall’assemblea degli iscritti.

"Mi affido al partito e alla segretaria". Fa un passo indietro? "Ma che passo indietro?". Così il presidente della Regione Toscana ha risposto ai giornalisti uscendo dal Nazareno con Igor Taruffi, responsabile organizzazione del Pd. #ANSA Vai su X

Toscana, Giani: Mi affido al partito e alla segretaria, ma che passo indietro?; Giani e la ricandidatura a governatore, 4 ore da Schlein: «No passi indietro, mi affido al partito»; Regionali Toscana, Giani: “Sulla candidatura mi affido alla segretaria e al partito”.

Regionali Toscana, Giani incontra Schlein: «Piena condivisione, mi affido al partito» - Eugenio Giani ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein e i membri della segretaria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro. Come scrive msn.com

Regionali Toscana, Giani: "Sulla candidatura mi affido alla segretaria e al partito" - Mi affido alla segretaria e al partito" così Eugenio Giani, presidente uscente della ... Riporta la7.it