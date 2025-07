Mercato il PSG spaventa la Serie A | due big presto a Parigi?

I parigini escono sconfitti dal mondiale e provano a consolarsi sul mercato. Messi nel mirino due big della Serie A Il PSG arriva da una sconfitta difficile da digerire, 3-o in finale mondiale, così la dirigenza per dimenticare l’accaduto si fionda sul mercato. L’argomento tocca con mano la Serie A, in quanto la societĂ campione d’Europa hanno preso contatti con gli entourage due Top del nostro campionato. L’annuncio del possibile affare ha del clamoroso. Il PSG si fionda su Osimhen e Leao. Sarebbe un colpo incredibile per i campioni di Francia, come annuncia il quotidiano francese “L’Equipe” quello di accaparrarsi i due top della Serie A. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato, il PSG spaventa la Serie A: due big presto a Parigi?

In questa notizia si parla di: mercato - serie - spaventa - presto

Mercato, continua la corte del Manchester City alla Serie A: nel mirino un big del Milan - Il Manchester City continua a cercare affari in Serie A. Ultimo di questi, l’interessamento per un big del Milan.

Juventus, perché Adzic non può giocare i playoff di Serie C, perché è utile a Tudor e cosa accadrà sul mercato - Vasilije Adzic non potrà disputare i playoff di Serie C con la Juventus Next Gen. Lo dice il regolamento, con il tecnico Massimo Brambilla costretto.

Mercato Inter, pronta la rivoluzione in attacco: nel mirino due Serie A ma non solo - Il mercato si avvicina e in casa Inter si lavora per rivoluzionare il reparto offensivo: nel mirino due attaccanti di Serie A ma non solo.

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Trentino Volley Srl Il settimo volto nuovo della campagna acquisti estiva dell’Itas Trentino di Serie A2 femminile risponde al nome di Alice Pamio, laterale di grande qualità ed esperienza che andrà Vai su Facebook

Lungimiranza e ambizione: il Como spaventa la Serie A; Trento, Zamuner: “Centrati tutti gli obiettivi sul mercato: non mi spaventa l’inattività di Falasco, lo porteremo presto a regime”; Trump: valutiamo dazi sui chip per la sicurezza nazionale, dobbiamo produrre negli Usa.

Mercato Inter, la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu: oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco! - Mercato Inter, la dirigenza prepara il regalo extra a Chivu: oltre al difensore si cerca quell’identikit per l’attacco! informazione.it scrive

Calciomercato Serie A: possibile asta, 25 milioni per acquistarlo! L’ex Juventus infuoca l’estate, tutti i dettagli sul suo futuro - Calciomercato Serie A: l’ex calciatore della Juventus ha attirato l’attenzione di diversi club, potrebbe scatenarsi un’asta. Da juventusnews24.com