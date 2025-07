Basta riposini sulle panchine e alcol in strada l’ordinanza anti-bivacco a Portofino | Così tuteliamo la vocazione turistica del borgo

Un picnic con i piedi a penzoloni sull’acqua? Una riposino sulle panchine del lungomare ligure? O una semplice birra fresca con gli amici? Portofino dice basta. Tramite un’ordinanza con validitĂ fino al 30 settembre il sindaco del comune piĂą ricco d’Italia, Matteo Viacava, ha disposto il divieto di mangiare per strada, sdraiarsi sui muretti o sedersi per strada o nei giardini del paese. Un’ordinanza, ufficialmente «contro l’accattonaggio», che avrebbe lo scopo di «tutelare la vocazione turistica del borgo». E che, va detto, ha come suo target preferito i ricchi stranieri in cerca di location – e beni – di lusso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: basta - panchine - ordinanza - portofino

Zappi e Rocchi: "Basta simulatori e panchine ostili". E cambia la regola sul doppio tocco dei rigori - Il presidente dell’Aia e il designatore della Can A e B dalla sede della Figc fanno un sunto della stagione appena finita

Basta riposini sulle panchine e alcol in strada, l'ordinanza anti-bivacco a Portofino: «Così tuteliamo la vocazione turistica del borgo.

Basta riposini sulle panchine e alcol in strada, l’ordinanza anti-bivacco a Portofino: «Così tuteliamo la vocazione turistica del borgo» - Come si legge dal testo, non sarà possibile nemmeno bere alcolici «di qualunque gradazione» o sedersi a terra L'articolo Basta riposini sulle panchine e ... Da msn.com

Portofino, la nuova ordinanza anti-mendicanti: stop anche a panini e focaccia seduti per terra - Il Comune di Portofino (Genova) vieta l'accattonaggio anche non molesto in centro, nei parcheggi pubblici, vicino alle chiese e sul molo Umberto I «per tutelare la vocazione turistica ... msn.com scrive