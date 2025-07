Simon Wagner trionfa al Rally Bohemia

Il pilota austriaco, navigato dalla tedesca Hanna Ostlender, domina a Mlad√° Boleslav. MareŇ° e St?√≠tesk√Ĺ sul podio, Kopeck√Ĺ penalizzato da una foratura. L‚Äôaustriaco Simon Wagner, affiancato dalla copilota tedesca Hanna Ostlender al volante della Hyundai i20 Rally2, ha conquistato la 52¬™ edizione del Rally Bohemia, imponendosi con decisione su uno dei percorsi pi√Ļ tecnici e . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

