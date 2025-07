Usa ok della Corte Suprema ai tagli all' istruzione

La Corte Suprema americana ha stabilito che l'amministrazione Trump può procedere allo smantellamento del Dipartimento dell'Istruzione licenziando migliaia di dipendenti. L'ordinanza rappresenta una vittoria significativa per l'amministrazione e potrebbe agevolare gli sforzi del Presidente Trump volti a ridurre drasticamente il ruolo del governo federale nelle scuole del Paese. Il provvedimento arriva a una settimana dalla decisione dei giudici che ha aperto la strada all'amministrazione Trump per procedere con il taglio di migliaia di posti di lavoro in diverse agenzie federali, tra cui il Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano, il Dipartimento di Stato e il Dipartimento del Tesoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Usa, ok della Corte Suprema ai tagli all'istruzione

