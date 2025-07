Ritorno di wednesday in netflix | svelate novità e anticipazioni sulla stagione 2

Wednesday Stagione 2 Netflix: PiĂą Horror, Famiglia Addams Al Completo E La Nuova Data Di Uscita - L'attesissima seconda stagione di Wednesday si prepara a sbarcare su Netflix con un focus sul terrore, un cast Addams ampliato e un'uscita in due parti.

Wednesday stagione 2 su netflix: ecco i primi 6 minuti e le novità sul cast - anticipazioni sulla seconda stagione di “Wednesday” su Netflix. La serie spin-off della famiglia Addams, intitolata “Wednesday”, sta per tornare con una nuova stagione ricca di sorprese e novità .

Pugsley avrà un ruolo maggiore nella seconda stagione di Wednesday - La serie televisiva Wednesday, trasmessa su Netflix dal 2022, ha riscosso grande successo grazie alla sua narrazione originale e all’approfondimento dei personaggi della celebre famiglia Addams.

La prima parte della seconda stagione di Mercoledì arriva il 6 agosto. Solo su Netflix.

Tornare a Scuola può essere un Incubo. Pane per i suoi denti, in effetti: ecco il nuovo Trailer per la Stagione 2 di WEDNESDAY, in arrivo su Netflix tagliata a metà: 6 Agosto e 3 Settembre.

Jenna Ortega torna in Mercoledì su Netflix e Lady Gaga è nel cast della seconda stagione; Netflix lancia il trailer di Mercoledì stagione 2: Enid in pericolo, popolarità e misteri a Nevermore Academy; Wednesday diventa la celebrità residente di Nevermore nell'ultimo sguardo alla stagione 2.

Mercoledì Stagione 2: il trailer e le nuove immagini - Con il trailer e le nuove immagini dell’attesissima Mercoledì Stagione 2, il mondo si prepara al ritorno della giovane Addams ... Come scrive cinefilos.it

Wednesday diventa la celebrità residente di Nevermore nell'ultimo sguardo alla stagione 2 - Ora che siamo a luglio inoltrato e le vacanze estive sono alle porte, è quasi ora di iniziare a prepararsi per il ritorno dell'anno accademico e quale modo migliore per farlo se non tornando a Nevermo ... Scrive gamereactor.it