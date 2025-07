CdS – il dettagli del contratto e il numero di maglia

2025-07-14 19:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: “La Scala del Calcio ha un nuovo maestro”: così il Milan su X ha annunciato la firma di Luka Modric. Il centrocampista croato è un nuovo giocatore dei rossoneri. In mattinata era atterrato a Malpensa, poi le visite mediche e la tappa a Casa Milan per iniziare ufficialmente questa nuova avventura. Il Pallone d’Oro del 2018 ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Modric ha scelto il numero 14, lo stesso che ha indossato nei quattro anni al Tottenham. Milan, il comunicato ufficiale su Modric. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

