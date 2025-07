Trump ricorda l' attentato di Butler | Un anno fa mio tempo stava per finire… Dio mi ha salvato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 14 luglio 2025 “È straordinario pensare che solo un anno fa, in questa settimana, il mio tempo sulla Terra stava per finire. Avrei potuto non essere qui con voi oggi.Io credo che la mia vita è stata salvata da Dio. Alcuni dicono che è stata una fortuna, altri dicono qualcos'altro, ma io credo qualcos'altro. Credo che Dio ci abbia aiutato”. Così Trump alla Casa Bianca con Rutte (Nato). X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire. Dio mi ha salvato – Il video proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: trump - anno - tempo - stava

Buffett annuncia di volersi ritirare a fine anno. E accusa Trump: «Il commercio non dovrebbe essere un'arma» - Il più grande finanziere del mondo, conosciuto come l’oracolo di Omaha, annuncia il passaggio di testimone a capo della sua conglomerata.

Putin punta a sfondare le difese ucraine entro l'anno, tensioni con Trump - Il presidente russo Vladimir Putin è fiducioso che le sue forze possano sfondare le difese ucraine entro la fine dell'anno per prendere il pieno controllo delle quattro regioni ucraine (Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson) annesse da Mosca nel 2022: lo riporta Bloomberg, che cita una fonte a conoscenza dei piani del leader russo.

Tutti guardavano Elon Musk, ma è stato Peter Thiel a guadagnare di più con Trump. Il finanziatore di JD Vance con la sua Palantir ha fatto in borsa +521,73% in un anno - Mentre tutti gli occhi del mondo sulla nuova America di Donald Trump erano puntati su Elon Musk e le sue società, il vero dividendo dell’amministrazione Maga l’ha colto un signore assai più dietro le quinte, e che però rappresenta per il vicepresidente Usa, J.

Lo scorso anno, in piena campagna elettorale, il presidente statunitense Donald Trump avrebbe lanciato gravi minacce ai leader di Russia e Cina. A distanza di tempo, quelle dichiarazioni sono riemerse, alimentando nuove preoccupazioni e dibattiti sulla poli Vai su Facebook

Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire... Dio mi ha salvato; Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire... Dio mi ha salvato - Il video; Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire... Dio mi ha salvato.

Trump ricorda l'attentato di Butler: Un anno fa mio tempo stava per finire... Dio mi ha salvato - “È straordinario pensare che solo un anno fa, in questa settimana, il mio tempo sulla Terra stava per finire. Riporta ilgiornale.it

Ucraina, Trump: “Nostre armi a Kiev, ma paga l’Ue. Dure sanzioni alla Russia senza una tregua in 50 giorni” - La Russia ha lanciato 136 droni, inclusi quelli esca, contro l’Ucraina nella notte. Secondo ilfattoquotidiano.it