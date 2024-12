Universalmovies.it - Il Signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim | La Recensione

L’universo espanso de Ilsi arricchisce di un nuovo film di animazione diretto da Kenji Kamiyama. Ladeiarriverà al cinema il 1° gennaio 2025. Questa la.Ladeinarra le vicende di Helm Mandimartello e di come Borgocorno divenne il Fosso di Helm. La storia si colloca circa due secoli prima che Bilbo Baggins raccolse l’anello destinato ad essere distrutto nel monte Fato.Il– Ladeiè un ottimo adattamento basato sui libri di Tolkien, un anime che parte lento ma che minuto dopo minuto cattura l’interesse dello spettatore con un’animazione fluida e ricca di dettagli perfettamente integrati dal regista Kenji Kamiyama. I fondali ben curati e le scene di combattimento collettive rendono questo film un ottimo esempio di come, con uno stile di animazione legato al passato, si possa creare un prodotto coinvolgente e veritiero, regalando così agli appassionati una nuova avventura Tolkeniana accattivante, e soprattutto con un appeal maggiore rispetto alla serie in live-action Glidel Potere.