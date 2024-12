Liberoquotidiano.it - Il salvataggio della speleologa Ottavia Piana rimasta per 75 ore in una grotta a Fonteno (Bergamo)

(Agenzia Vista)/BG, 18 dicembre 2024 - "Ilè il risultato di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutto il sistema sanitario regionale, la nostra Agenzia di Emergenza Urgenza (AREU), il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'operazione”. Lo ha detto il direttore regionale di AREU, Massimo Lombardo, commentando ilper 75 ore in una(BG). AREU da subito ha garantito la presenza in loco di un'ambulanza a disposizione per qualunque urgenza dovesse presentarsi, anche a tutela di tutto il personale attivo in loco. “A lei – ha detto – rivolgo i migliori auguri per una pronta ripresa. Ancora una volta voglio sottolineare non solo l'eccellenza e la prontezzanostra rete di emergenza, ma anche esprimere il mio più profondo ringraziamento a tutti i professionisti, ai volontari e agli operatori che, con grande competenza e dedizione, hanno reso possibile questo intervento, risultato piuttosto complesso e delicato.