Il Pd di San Giovanni Inopportuno che hi ha incarichi amministrativi si candidi per la Regione

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Nel 2025 si terranno le elezioni regionali in Toscana e il Partito Democratico sangiovannese ha voluto mettere, come si dice in questi casi, i puntini sulle i. Innanzitutto ribadendo l'importanza politica di San, cui spetterà l'individuazione di una figura che possa concorrere a sedere sui banchi del prossimo parlamentino toscano. Altro aspetto molto importante sottolineato dal Pd l'inopportunità, per chi ricopre attualmente, di candidarsi. È evidente il riferimento soprattutto a qualche sindaco eletto lo scorso mese di giugno che potrebbe avere mire, per così dire, regionali. Questa presa di posizione del partito guidato da Andrea Romoli (nella foto in alto) è arrivata a seguito di recenti confronti in assemblea. "La prima cosa che ci sentiamo di ribadire con forza è la centralità politica della città di SanValdarno, un autentico laboratorio politico capace di una progettualità e di una concretezza i cui risultati sono stati e sono sotto gli occhi di tutti.