Sport.quotidiano.net - I risultati. A sorpresa vanno fuori. Avellino e Arezzo. Domani i sorteggi

Caldiero Terme, Giana Erminio, Rimini e Trapani. Eccole le semifinaliste di Coppa Italia di serie C. Nel tardo pomeriggio il Caldiero Terme non ha lasciato scampo al Milan Futuro, ma il risultato aè quello sul campo della Giana Erminio. Con i lombardi che strapazzano il quotatissimo. In serata poi, oltre al match in Puglia, tutti da seguire anche i novanta minuti trae Trapani. La spuntano i siciliani. Ora spazio aiin programmapomeriggio (alle 16) su Sky con Enrico Chiesa (ex attaccante di Parma e Lazio e della Nazionale) ospite speciale.per decidere gli accoppiamenti delle semifinali. Che si giocheranno in due round, andata e ritorno. Il primo è previsto per il 22 gennaio, il secondo per il 12 febbraio.quarti di finale: Milan Futuro-Caldiero Terme 0-2, Giana Erminio-3-0, Team Altamura-Rimini 1-2,-Trapani 0-1.