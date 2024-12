Isaechia.it - Gf Vip, ex Vippona in dolce attesa: aspetta il primo figlio dal nuovo (famoso) compagno

Un’ex protagonista del Grande Fratello Vip è indel suo!Stiamo parlando di Sara Soldati, che ha partecipato alla quarta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.La modella è legata sentimentalmente a Leonardo Maria Del Vecchio,del fondatore del colosso dell’eyewear Luxottica. Poche ore fa il settimanale Chi ha svelato che tra i due ci sia qualcosa in più di un semplice avventura.Ilgossip che infiamma il Natale milanese ha per protagonista Leonardo Del Vecchio e non solo per la sua aggressiva attività imprenditoriale (ha rilevato da Briatore sia il Twiga sia lo storico Billionaire), ma per la sua altrettanto fiammeggiante vita sentimentale. L’ultima fiamma del rampollo di casa Luxottica sarebbe la modella e star dei social Sara Soldati, che nel suo curriculum ha anche un’apparizione lampo al Gf Vip del 2020.