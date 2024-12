Fed il regalo di Natale che gli investitori non si auguravano

Leggi su Ildenaro.it

Ieri la Fed, alla scadenza annunciata, ha abbassato il costo del dollaro di 0,25 punti, posizionandolo al 4,50%. Chi stava aspettando quel responso è rimasto come come quel bambino che riceve undinon gradito, quindi resta tra il dispiaciuto e l’arrabbiato. In cuor suo aveva fatto castelli in aria sull’utilizzo di quanto stava aspettando e ora deve ricomporre in maniera diversa il puzzle che ha in testa e che non vede l’ora di realizzare. Così é accaduto per quanti aspettavano che il Presidente dell’istituto di emissione americano si pronunciasse. Questi invece, affiancandosi al tempo atmosferico, ha gelato, più di quanto non lo fossero già, gliamericani e del resto del mondo. Può solo una Banca Centrale o un istituto di emissione condizionare fino tal punto l’economia del pianeta? Si, se il riferimento va alla Fed, che tiene le redini del dollaro, la moneta forte per eccellenza.