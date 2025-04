.com - Basket B nazionale / Jesi perde ancora, la Juvecaserta si impone 66-58

Secondo parziale tutto da dimenticare, ben 31 punti subiti: quasi la metà del punteggio finale. Ritorno sulle tavole da gioco di Marulli assente da oltre quattro mesi, 13 aprile 2025 –in chiara crisi di risultati, e non solo,a Caserta per 66-58 complicando una classifica che fino a poche domeniche fa la vedeva saldamente in testa, settima e ottava posizione, tra le squadre che dovranno accedere ai play in post season.MarulliAnche a Caserta la squadra ha confermato tutto quello che nelle ultime giornate di negativo aveva prodotto. Con un secondo parziale dove ha subito ben 31 punti, quasi la metà del totale, è diffcile costruire un qualcosa di positivo che porti al successo.Da registrare che dopo oltre quattro mesi di assenza ha fatto rientro sulle tavole da gioco Roberto Marulli.