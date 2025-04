Camila Giorgi non ha perso il vizio follower in delirio

follower nei confronti di Camila Giorgi, anche perché l’ex tennista continua a farlo imperterrita.All’orizzonte ci sono un sacco di cose. Il matrimonio, tanto per cominciare, annunciato qualche settimana fa in maniera un po’ insolita: attraverso la foto, pubblicata nelle sue Instagram Stories in risposta ad un follower che le chiedeva se intendesse convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato, di un abito da sposa.Camila Giorgi non ha perso il vizio: follower in delirio (Instagram) – Ilveggente.itPrima, però, farà un salto in Honduras. Appare sempre più certa, infatti, la partecipazione di Camila Giorgi all’imminente edizione dell’Isola dei famosi, il reality show il cui format prevede che i concorrenti vivano come dei naufraghi. Ha più volte fatto riferimento a questa ipotesi attraverso i suoi post, ragion per cui, a questo punto, non si tratta più solo di una semplice indiscrezione. Ilveggente.it - Camila Giorgi non ha perso il vizio: follower in delirio Leggi su Ilveggente.it Non si è spenta la passione deinei confronti di, anche perché l’ex tennista continua a farlo imperterrita.All’orizzonte ci sono un sacco di cose. Il matrimonio, tanto per cominciare, annunciato qualche settimana fa in maniera un po’ insolita: attraverso la foto, pubblicata nelle sue Instagram Stories in risposta ad unche le chiedeva se intendesse convolare a nozze con il suo nuovo fidanzato, di un abito da sposa.non hailin(Instagram) – Ilveggente.itPrima, però, farà un salto in Honduras. Appare sempre più certa, infatti, la partecipazione diall’imminente edizione dell’Isola dei famosi, il reality show il cui format prevede che i concorrenti vivano come dei naufraghi. Ha più volte fatto riferimento a questa ipotesi attraverso i suoi post, ragion per cui, a questo punto, non si tratta più solo di una semplice indiscrezione.

