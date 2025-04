Non pensiamo a loro l’Inter avvisa il Napoli la lotta scudetto si infiamma

Il difensore dell'Inter non è impensierito dal Napoli: le sue paroleNonostante la corsa per il primo posto sia ancora ampiamente aperta, la Beneamata è consapevole di essere artefice del proprio destino e, vista la presenza in tre competizioni con l'obiettivo di vincere il più possibile, dovrà dimostrarsi superiore rispetto agli altri club sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista psicologico.

