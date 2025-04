Marathon non vuole essere Destiny 3 potrebbe non piacere ai fan di Destiny afferma Bungie

Marathon, il prossimo sparatutto fantascientifico targato Bungie, si presenta come un titolo audace e senza compromessi, tanto da spingere il suo stesso director Joe Ziegler ad ammettere che potrebbe non piacere a molti fan di Destiny 2. In un'intervista concessa a GamesRadar+, Ziegler è stato diretto: "Se sei un giocatore di Destiny che non è interessato al PvP, probabilmente Marathon non è il gioco per te."Il messaggio condiviso da Ziegler è chiaro: Marathon non vuole essere Destiny 3, né tenta di rubare spazio al suo predecessore. Destiny 2 continuerà ad avere un suo futuro, gestito da un team dedicato che lavora per soddisfare le aspettative della community. Marathon, invece, guarda in un'altra direzione, rivolgendosi a chi ama l'imprevedibilità dei sandbox PvP, dove il confronto tra giocatori è al centro dell'azione.

