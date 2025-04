Inutili Andrea travolto dalle critiche

Andrea dalla Toscana è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 13 aprile. Con lui ha giocato la compagna. Il loro pacco è stato il numero 11. Non proprio fortunati i primi tiri della coppia, che ha subito fatto fuori alcune delle cifre più alte, cioè 75mila e 200mila euro. Commentando le scelte prese dal concorrente nel corso della puntata, qualcuno sui social ha criticato il modo di giocare. Nel mirino ci sono finite soprattutto le convinzioni dei pacchisti legati a dei numeri magari importanti nella propria vita privata. "#affarituoi ma perché ste date ma giocare senza date di matrimoni figli compleanni", ha scritto per esempio un utente su X. E un altro gli ha fatto eco: "Ma ogni sera con ste date Inutili. Liberoquotidiano.it - "Inutili": Andrea travolto dalle critiche Leggi su Liberoquotidiano.it dalla Toscana è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 13 aprile. Con lui ha giocato la compagna. Il loro pacco è stato il numero 11. Non proprio fortunati i primi tiri della coppia, che ha subito fatto fuori alcune delle cifre più alte, cioè 75mila e 200mila euro. Commentando le scelte prese dal concorrente nel corso della puntata, qualcuno sui social ha criticato il modo di giocare. Nel mirino ci sono finite soprattutto le convinzioni dei pacchisti legati a dei numeri magari importanti nella propria vita privata. "#affarituoi ma perché ste date ma giocare senza date di matrimoni figli compleanni", ha scritto per esempio un utente su X. E un altro gli ha fatto eco: "Ma ogni sera con ste date

