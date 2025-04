Basket 26^ giornata Serie A Trapani in vetta solitaria vittorie di Milano Trento e Venezia

Trapani si porta in vetta in solitaria e festeggia anche la qualificazione matematica ai playoff con quattro giornate d'anticipo. La squadra di Jasmin Repesa non ha avuto problemi nell'anticipo di mezzogiorno del 26° turno di campionato contro la Nutribullet Treviso. I siciliani si sono imposti per 95-82 con 21 punti di Chris Horton e 19 di Langston Galloway, mentre a Treviso non sono bastati i 22 punti di JP Macura.L'Olimpia Milano impiega due quarti per far suo il match contro l'Estra Pistoia. I toscani giocano un eccellente primo tempo, chiuso sotto solo di due punti, ma crollano poi nel terzo quarto, con la vittoria di Milano per 95-80. Da segnalare come Ettore Messina non sia tornato in campo dopo l'intervallo per un malessere.

