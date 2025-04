Trump valuta dazi su semiconduttori per sicurezza nazionale

valutando i chip e tutta la catena di approvvigionamento dell'elettronica. I chip saranno valutati nell'ambito delle indagini sui dazi per la sicurezza nazionale". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che sui dispositivi elettronici ci sono i dazi del 20% legati al fentanyl. Il riferimento del presidente è ai possibili dazi sui semiconduttori e alle esenzioni dai dazi reciproci per gli smartphone e i pc, che saranno valutati nell'indagine sui chip e potrebbero essere sottoposti a tariffe settoriali, così come l'acciaio e le auto. Quotidiano.net - Trump valuta dazi su semiconduttori per sicurezza nazionale Leggi su Quotidiano.net "Nessuna eccezione è stata annunciata venerdì. Stiamondo i chip e tutta la catena di approvvigionamento dell'elettronica. I chip sarannoti nell'ambito delle indagini suiper la". Lo ha detto Donald, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, sottolineando che sui dispositivi elettronici ci sono idel 20% legati al fentanyl. Il riferimento del presidente è ai possibilisuie alle esenzioni daireciproci per gli smartphone e i pc, che sarannoti nell'indagine sui chip e potrebbero essere sottoposti a tariffe settoriali, così come l'acciaio e le auto.

