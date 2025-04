Auteri dopo il blitz di Cerignola Per noi può essere un nuovo inizio

Auteri alla vigilia della trasferta di Cerignola ha avuto un clamoroso positivo riscontro dal campo dove i giallorossi hanno espugnato il “Monterisi” 4-2 riassaporando il gusto della vittoria dopo quasi 100 giorni. Queste le parole del tecnico del Benevento in sala stampa: REAZIONE – “La rabbia serve a poco perché non puoi fare nulla, ma c’è un po’ di sollievo dopo questa gara. Da quando sono tornato in panchina abbiamo fatto un po’ di partite dove non ci ha girato bene: anche stasera abbiamo sbagliato situazioni importanti andando al massimo invece di gestire la palla. La squadra c’è. Abbiamo recuperato giocatori chiave anticipando la resurrezione pensando alla Pasqua. Non siamo risorti ma siamo su un buon viatico”.ERRORI – “Abbiamo preparato bene la gara rimanendo compatti. Anteprima24.it - Auteri dopo il blitz di Cerignola: “Per noi può essere un nuovo inizio” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiL’ottimismo manifestato da misteralla vigilia della trasferta diha avuto un clamoroso positivo riscontro dal campo dove i giallorossi hanno espugnato il “Monterisi” 4-2 riassaporando il gusto della vittoriaquasi 100 giorni. Queste le parole del tecnico del Benevento in sala stampa: REAZIONE – “La rabbia serve a poco perché non puoi fare nulla, ma c’è un po’ di sollievoquesta gara. Da quando sono tornato in panchina abbiamo fatto un po’ di partite dove non ci ha girato bene: anche stasera abbiamo sbagliato situazioni importanti andando al massimo invece di gestire la palla. La squadra c’è. Abbiamo recuperato giocatori chiave anticipando la resurrezione pensando alla Pasqua. Non siamo risorti ma siamo su un buon viatico”.ERRORI – “Abbiamo preparato bene la gara rimanendo compatti.

