Serie C Ascoli e Vis giornata no benvenuta Sambenedettese

Ascoli si avvicina pericolosamente alla zona Play-Out, ora a soli 3 punti. Sale intanto la Samb dalla Serie D conquistata matematicamente dopo il successo di oggi pomeriggio a TeramoVALLESINA, 13 aprile 2025 – giornata totalmente negativa per le nostre marchigiane, con la Vis che esce a mani vuote da Lucca e l’Ascoli che viene beffato nel finale dalla Torres.Pesaresi che dopo un torneo di assoluto spessore stanno rallentando il passo, sconfitti oggi a Lucca da una formazione da mesi senza stipendi e che, nonostante una situazione societaria difficilissima, è riuscita a raccogliere tutte le proprie forze riuscendo a compiere già varie imprese, come quella di alcune settimane fa sconfiggendo sonoramente la vice-capolista Ternana, ed oggi la Vis. .com - Serie C / Ascoli e Vis giornata no, benvenuta Sambenedettese Leggi su .com Marchigiane entrambe sconfitte. Rallenta la Vis, mentre l’si avvicina pericolosamente alla zona Play-Out, ora a soli 3 punti. Sale intanto la Samb dallaD conquistata matematicamente dopo il successo di oggi pomeriggio a TeramoVALLESINA, 13 aprile 2025 –totalmente negativa per le nostre marchigiane, con la Vis che esce a mani vuote da Lucca e l’che viene beffato nel finale dalla Torres.Pesaresi che dopo un torneo di assoluto spessore stanno rallentando il passo, sconfitti oggi a Lucca da una formazione da mesi senza stipendi e che, nonostante una situazione societaria difficilissima, è riuscita a raccogliere tutte le proprie forze riuscendo a compiere già varie imprese, come quella di alcune settimane fa sconfiggendo sonoramente la vice-capolista Ternana, ed oggi la Vis.

Potrebbe interessarti anche:

Serie C - Ascoli-Milan Futuro 2-2 : Pareggio con rimpianti e ingenuità | LIVE News

Serie C / L’Ascoli cade a Rimini

Serie C / L’Ascoli sbanca Pescara - i bianconeri passano 2-1

Ne parlano su altre fonti Serie C / Ascoli e Vis giornata no, benvenuta Sambenedettese. L'Ascoli perde in casa con il Torres 2-1. Vis Pesaro battuta 1-0 dalla Lucchese. Calcio. Giornata no per le marchigiane: Vis e Ascoli al tappeto. Ascoli, occhio alla Lucchese (che dovrebbe ospitare la Vis): se si ritira i playoff sono vicinissimi. Nella cl. Serie C: l’Ascoli non sfonda contro la Vis Pesaro. Ascoli-Vis Pesaro 0-0, i momenti chiave della partita.

Lo riporta calciomagazine.net: Ascoli-Torres: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Ascoli-Torres di Domenica 13 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ...

Scrive ilsussidiario.net: Diretta Ascoli Torres/ Streaming video tv: una sfida per mantenere la categoria! (Serie C, 13 aprile 2025) - Diretta Ascoli Torres, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Del Duca per il trentaseiesimo turno della Serie C 2024/2025, girone B.

Si apprende da ilrestodelcarlino.it: Serie C girone B: Scontri decisivi nella trentaseiesima giornata - Scopri gli incontri chiave della trentaseiesima giornata del girone B di Serie C e la classifica aggiornata.