Pallanuoto la Muri Antichi cede alla distanza in casa della Lazio Nuoto

Muri Antichi ha giocato una partita gagliarda in casa della quotata Lazio Nuoto, che si è imposta per 11 a 9 nel campionato di serie A2 di PallaNuoto maschile. I romani si portano in avvio di partita sul 3-1 con due reti di Costanzo. Muscuso e Belfiore ristabiliscono la parità. Cataniatoday.it - Pallanuoto, la Muri Antichi cede alla distanza in casa della Lazio Nuoto Leggi su Cataniatoday.it La Giorgini Otticaha giocato una partita gagliarda inquotata, che si è imposta per 11 a 9 nel campionato di serie A2 dimaschile. I romani si portano in avvio di partita sul 3-1 con due reti di Costanzo. Muscuso e Belfiore ristabiliscono la parità.

