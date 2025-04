Domenica In il gelo tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù Mamma sbloccami sul cellulare No – Il video

Domenica In, è stato un tentativo mal riuscito di «Maria, togli la busta». In tanti, su X, si chiedono cosa sia successo tra Valeria Marini e sua madre. La conduttrice ha provato a riunirle nel suo studio ma la signora Gianna Orrù non ha voluto saper nulla. April 13, 2025 Gianna Orrù e il rapporto con la figlia ValeriaPrima dell’ingresso della figlia Orrù ha raccontato il suo rapporto con sua figlia: «Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata». «Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo. Leggi su Open.online Sperava nel ramoscello d’ulivo per sancire la pace, ma quello che ha provato oggi a fare Mara Venier nel suo salotto aIn, è stato un tentativo mal riuscito di «Maria, togli la busta». In tanti, su X, si chiedono cosa sia successo trae sua. La conduttrice ha provato a riunirle nel suo studio ma la signoranon ha voluto saper nulla. April 13, 2025e il rapporto con la figliaPrima dell’ingresso della figliaha raccontato il suo rapporto con sua figlia: «è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata». «Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo.

Come scrive iltempo.it: Domenica In, gelo in studio. La madre di Valeria Marini sbotta con Mara Venier: "Non è corretto" - Momenti di gelo e imbarazzo nell'ultima puntata di Domenica In, su Rai1. Tra gli ospiti di Mara Venier c'è Gianna Orrù, ...

Lo riporta notizie.it: Gianna Orrù, momenti di gelo a Domenica In: la sorpresa di Valeria Marini in studio - Gianna Orrù racconta la sua vita da donna che ha sempre infranto le regole: 87 anni, una carriera forgiata dal sacrificio. La madre di Valeria Marini è stata ospite di Mara Venier a Domenica In.

