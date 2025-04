L’Alta Moda Italiana torna protagonista a Podgorica Michele Miglionico incanta alla Montenegro Fashion Week 2025

L’Alta Moda Italiana hanno brillato sulla passerella della Montenegro Fashion Week 2025, con il Fashion designer Michele Miglionico protagonista indiscusso della serata conclusiva dell’evento, svoltasi il 10 aprile a Podgorica, capitale del Montenegro. In qualità di ospite d’onore italiano della 1664 Blanc Montenegro Fashion Week, lo stilista ha presentato . Periodicodaily.com - L’Alta Moda Italiana torna protagonista a Podgorica: Michele Miglionico incanta alla Montenegro Fashion Week 2025 Leggi su Periodicodaily.com Il fascino e l’eleganza senza tempo delhanno brillato sulla passerella della, con ildesignerindiscusso della serata conclusiva dell’evento, svoltasi il 10 aprile a, capitale del. In qualità di ospite d’onore italiano della 1664 Blanc, lo stilista ha presentato .

Potrebbe interessarti anche:

“Hit and Haute Couture” : la musica italiana calca le passerelle dell’alta moda

I vestiti disegnati da un’esperta di moda - l’idea di puntare sul merchandising e la sfida con l’estero. L’incredibile storia delle Winx - la serie animata tutta italiana – L’intervista

A Sava Gianluca Saitto spiega l’alta moda milanese agli studenti del “Del Prete-Falcone”

Ne parlano su altre fonti Alta moda, scatta l’effetto volano. Prada e Versace lanciano l’indotto, Angiolini: “Sogno un boom anni ‘70”. Roma Couture 2025: torna a splendere l’eleganza senza tempo dell’Alta Moda Italiana. La moda sta tornando a interessarsi a Roma (e anche io, che in questo settore ci lavoro, ho deciso di viverci). L’alta moda italiana lascia sul lastrico i lavoratori in Romania - Stefano Liberti. Dior, D&G, Fendi, Valentino, torna l'alta moda a Roma. La moda italiana frena: nel 2024 tornerà sotto i 100 miliardi (-3,5%).

Secondo msn.com: Alta moda, scatta l’effetto volano. Prada e Versace lanciano l’indotto, Angiolini: “Sogno un boom anni ‘70” - Già ci sono aziende che lavoravano per i due marchi: ora le nozze facilitano l’espansione comune. Binazzi: “Le griffe cercano la qualità, noi gliela diamo”. Sugar: “Dietro lo stile irrompe l’identità ...

Scrive temponews.it: Il futuro della moda italiana è a rischio - Il futuro della moda italiana è a rischio. Dopo quindici anni in cui l’occupazione si è ridotta di un quinto, il comparto è chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse, aggravate da uno scenario ...

Nota di msn.com: Da Cortina fino a Courmayeur, il retail di moda torna in alta quota - Quest’anno in corso Italia c’è da registrare l’arrivo ... ai piani inferiori dove entreranno altrettanti marchi della moda e del lusso per soddisfare la crescente domanda della più ...