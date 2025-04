Ilgiorno.it - Valle Sabbia, ragazzina aggredita da un pitbull. Il cane era già stato segnalato

Agnosine (Brescia) – Paura oggi pomeriggio attorno alle 14 a Agnosine, in, dove unaha riportato alcune escoriazioni causate da undi razzadi proprietà della sua famiglia. L'adolescente era in casa quando è accaduto il fatto, ancora da ricostruire. Ha chiesto aiuto poiché ha riportato alcune escoriazioni alla nuca dopo che uno dei cani con cui vive, che era giàperché aggressivo, l’ha lievemente ferita. I vicini hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze e nel frattempo si sono presi cura della ferita, confortandola e rassicurandola. Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Salò e della Stazione di Sabbio Chiese. Ad Agnosine sono arrivate sia un’ambulanza sia l’eliambulanza.