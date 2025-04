Gol Tonali l’obiettivo del calciomercato Juve ancora a segno altra grande rete nella vittoria del Newcastle contro il Manchester United – VIDEO

JuventusNews24Gol Tonali, l'obiettivo del calciomercato Juve ancora a segno: il VIDEO della grande rete del centrocampistaSandro Tonali ancora protagonista col Newcastle nella grande vittoria contro il Manchester United. Il centrocampista accostato anche al calciomercato Juve ha segnato un'altra rete pesante e molto bella.A thing of beauty from Isak to set-up Tonali ? pic.twitter.com/ELinQnbYcB— ??4 ? (@beastRaujo) April 13, 2025Un tiro al volo per il centrocampista italiano visto dalla dirigenza bianconera come l'obiettivo principale per l'estate. Queste prestazioni faranno sicuramente lievitare il prezzo del centrocampista italiano che è già molto alto, intorno ai 70 milioni di euro.

