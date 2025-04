L’iPhone è made in China ecco perchè Trump si è arreso sui dazi elettronici

Trump è stato costretto ad esentare smartphone, computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci per non penalizzare i propri prodottiL'ultima mossa a sorpresa del presidente degli Stati Uniti di togliere la maggior parte dei dazi commerciali, ha in parte allentato la tensione di una guerra commerciale che stava danneggiando praticamente tutti i paesi e di cui non si conoscevano i possibili scenari futuri. Mentre erano pronte le contromosse di tutti i paesi interessati, paesi dell'Unione europei su tutti, è arrivata la retromarcia di Trump tranne che per quelli già decisi contro la Cina.L'iPhone è made in China, ecco perchè Trump si è arreso sui dazi elettronici – Cityrumors.it – Ansa fotoI dazi ideati dall'amministrazione Trump contro quasi tutte le nazioni, variavano in percentuale, secondo il paese che andavano a colpire.

