Vittima di bullismo studentessa tenta il suicidio a scuola compagni riescono a fermarla appena in tempo

scuola nella provincia di Massa Carrara: la giovane stava per lanciarsi da una finestra quando alcuni compagni se ne sono accorti e insieme a un docente sono riusciti a riportarla in classe. Come ipotesi principale dietro al drammatico gesto viene ipotizzata una storia di bullismo. Leggi su Fanpage.it Il drammatico episodio in unanella provincia di Massa Carrara: la giovane stava per lanciarsi da una finestra quando alcunise ne sono accorti e insieme a un docente sono riusciti a riportarla in classe. Come ipotesi principale dietro al drammatico gesto viene ipotizzata una storia di

