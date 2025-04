Vanoli Il doppio tocco su corner era qualcosa che mi mancava non meritavamo di perdere

Vanoli, tecnico del Torino, dopo la sconfitta subita dai granata in trasferta contro il Como Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro il Como. Di seguito le sue parole. GOL ANNULLATO – «Mi mancava il doppio tocco, mi è successo tre volte su . Calcionews24.com - Vanoli: «Il doppio tocco su corner era qualcosa che mi mancava; non meritavamo di perdere» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Paolo, tecnico del Torino, dopo la sconfitta subita dai granata in trasferta contro il Como Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Torino contro il Como. Di seguito le sue parole. GOL ANNULLATO – «Miil, mi è successo tre volte su .

Potrebbe interessarti anche:

Torino - Vanoli : "Il doppio tocco su calcio d'angolo mi mancava. Non meritavamo di perdere"

“Il doppio tocco c’è - giusto annullare il gol di Alvarez. Ma ora valutiamo di cambiare la regola” : l’Uefa interviene dopo Atletico-Real

La UEFA interviene sul rigore di Alvarez : "C'è il doppio tocco - giusto annullare. Determineremo se la regola andrà rivista"

Ne parlano su altre fonti Torino, Vanoli: "Il doppio tocco su calcio d'angolo mi mancava. Non meritavamo di perdere". Vanoli incredulo sul doppio tocco: "Mai visto prima". Fabregas: "Traiettoria strana". Manca una punta di peso, il Toro non può fare più di così. Top Vanoli dopo le parole alla società. Como-Torino 1-0, decide Douvikas. Giallo nel finale: Biraghi come Alvarez. Como più forte anche del polverone finale tra gol annullato, cartellino rosso e nervi tesi: Torino ko. SPOGLIATOI / CHIVU E LO SPIRITO DI SQUADRA, VANOLI E IL GOL DA CORNER.

Nota di calciomercato.com: Torino, Vanoli: "Il doppio tocco su calcio d'angolo mi mancava. Non meritavamo di perdere" - Sconfitta amara per il Torino che cade in casa del Como. I granata perdono 1-0 a causa del goal di Douvikas e recriminano per a rete annullata a Ilic nel finale..

Si apprende da tuttosport.com: Vanoli incredulo sul doppio tocco: "Mai visto prima". Fabregas: "Traiettoria strana" - Il tecnico del Torino ha commentato il ko nella trasferta di Como. Anche l'allenatore dei Lariani è intervenuto sulla gara del Sinigaglia, decisa dalla rete di Douvikas ...

Si apprende da tuttosport.com: Pagina 4 | Vanoli incredulo sul doppio tocco: "Mai visto prima". Fabregas: "Traiettoria strana" - Il tecnico del Torino ha commentato il ko nella trasferta di Como. Anche l'allenatore dei Lariani è intervenuto sulla gara del Sinigaglia, decisa dalla rete di Douvikas ...