Dazi Trump produrre in Usa per non essere ostaggio di altri Paesi come Cina

produrre negli Stati Uniti e che non saremo ostaggio di altri Paesi, in particolare di nazioni commercialmente ostili come la Cina, che farà tutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. “Non possiamo nemmeno permettere che continuino ad abusare del commercio, come hanno fatto per decenni, quei giorni sono finiti!”, ha aggiunto. Lapresse.it - Dazi: Trump, produrre in Usa per non essere ostaggio di altri Paesi come Cina Leggi su Lapresse.it Milano, 13 apr. (LaPresse) – “Ciò che è stato messo in luce è che abbiamo bisogno dinegli Stati Uniti e che non saremodi, in particolare di nazioni commercialmente ostilila, che farà tutto ciò che è in suo potere per mancare di rispetto al popolo americano”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Donaldin un post sul social Truth. “Non possiamo nemmeno permettere che continuino ad abusare del commercio,hanno fatto per decenni, quei giorni sono finiti!”, ha aggiunto.

Ne parlano su altre fonti Dazi, esenzione per smartphone e pc temporanea: a breve su semiconduttori. Giovedì Meloni da Trump - Regno Unito, 23 mld euro di aiuti alle imprese. Trump: valutiamo dazi sui chip per la sicurezza nazionale, dobbiamo produrre negli Usa. Dazi, Pechino a Trump: «Cancelli completamente i dazi». Gli Usa: «Esenzione smartphone e pc è temporanea». Dazi, ultime notizie. Trump esclude gli smartphone dai dazi reciproci, su «auto, acciaio, farma e chip ci saranno tariffe specifiche. Dazi, Trump salva pc e Iphone: la mossa del presidente Usa. Dazi mirati e prove di dialogo, l'Ue cerca la risposta a Trump. Alleanze con la Cina sullo sfondo.

