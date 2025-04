Sololaroma.it - Lazio-Roma 0-0 LIVE: inizia la ripresa

L’attesa è finita e lascalda i motori, in vista del rientro in campo. I giallorossi hanno lavorato duramente nell’arco dell’ultima settimana per preparare nel migliore dei modi la gara con la, in programma oggi domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Seguite insieme a Solola.it la cronaca testuale del Derby della Capitale.2 minuti fa13 Aprile 2025 21:48 21:4845? –la, Cristante per ParedesFischia Sozza, comincia lacon un cambio per la: Cristante sostituisce Paredes.18 minuti fa13 Aprile 2025 21:32 21:3247? – Fine primo tempoFinisce 0-0 il primo tempo tra. Ritmi blandi e poche occasioni.