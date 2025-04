Promozione Sassuolo neroverdi matematicamente in Serie A Berardi e compagni guidati dall’ex Juve Fabio Grosso possono festeggiare

JuventusNews24Promozione Sassuolo matematicamente promosso in Serie A: tutti i dettagli sulla Promozione dei neroverdi nel campionato maggioreIl Sassuolo saluta la Serie B: lo Spezia pareggia il Mantova e la squadra di Grosso può così festeggiare il ritorno in Serie A dopo una stagione nella Serie cadetta. Il merito è di Maggioni del Mantova che con una doppietta nel finale contro i liguri porta il risultato sul 2-2. Grande festa per i neroverdi, che dopo soltanto una stagione ritrovano la massima Serie. Un grande cammino quello del Sassuolo guidato dall’ex Juve Fabio Grosso.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Promozione Sassuolo, neroverdi matematicamente in Serie A: Berardi e compagni guidati dall’ex Juve Fabio Grosso possono festeggiare Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24promosso inA: tutti i dettagli sulladeinel campionato maggioreIlsaluta laB: lo Spezia pareggia il Mantova e la squadra dipuò cosìil ritorno inA dopo una stagione nellacadetta. Il merito è di Maggioni del Mantova che con una doppietta nel finale contro i liguri porta il risultato sul 2-2. Grande festa per i, che dopo soltanto una stagione ritrovano la massima. Un grande cammino quello delguidato.Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Modena - Sassuolo 1 a 3 | Ai neroverdi anche il derby di ritorno - domani puo' arrivare la promozione matematica

Palermo - Sassuolo 5 a 3 | I neroverdi vanno sotto di quattro reti e non riescono a riaprirla in tempo

Sassuolo - Bari 1 a 1 | Volpato regala un punto ai neroverdi che vale il +9 sul Pisa

Ne parlano su altre fonti Riscossa da favol...A: il Sassuolo torna in Serie A dopo una sola stagione. Modena - Sassuolo 1 a 3 | Ai neroverdi anche il derby di ritorno, domani puo' arrivare la promozione matematica. Il Sassuolo torna in A con 5 giornate d’anticipo. Sassuolo in Serie A, quando può arrivare la matematica promozione. Serie B, 33esima giornata: il Sassuolo a un passo dalla Serie A. Il Sassuolo torna in A con 5 giornate d’anticipo.

Scrive juventusnews24.com: Promozione Sassuolo matematicamente promosso in Serie A: tutti i dettagli sulla promozione dei neroverdi nel campionato maggiore - Grande festa per i neroverdi, che dopo soltanto una stagione ritrovano la massima serie. Un grande cammino quello del Sassuolo guidato dall’ex Juve Fabio Grosso.

Scrive msn.com: Serie B: lo Spezia viene ripreso dal Mantova, il Sassuolo è matematicamente in Serie A - I liguri vanno sopra 2-0, ma la doppietta di Maggioni regala il primo verdetto stagionale: i neroverdi tornano nella massima serie ...

Si apprende da informazione.it: Serie B, il primo verdetto: Sassuolo matematicamente in Serie A! - A 5 giornate dalla fine della regular season di Serie B arriva il primo verdetto: il Sassuolo è matematicamente in Serie A! A un anno dalla retrocessione, i neroverdi tornano in massima serie dominand ...