L’Ai sarà più intelligente degli umani fra un paio d’anni Che cosa dice lo studio dell’ex ricercatore di OpenAI

L'Ai potrebbe diventare più intelligente degli esseri umani. A prevederlo è uno studio di un team di cinque persone guidato da Daniel Kokotajlo, ex ricercatore di OpenAI, la casa madre di ChatGPT. Uscito dalla compagnia di Sam Altman circa un anno fa, Kokotajlo, assieme alla sua squadra, ha studiato uno scenario in cui un'azienda fittizia – la OpenBrain – costituisce la somma della potenza delle principali aziende di intelligenza artificiale degli Usa. Secondo la simulazione degli scienziati, di cui dà conto il New York Times, da qui al 2027, i sistemi di intelligenza artificiale diventeranno capaci di individuare autonomamente le proprie lacune, e di programmare agenti, ovvero intelligenze artificiali specializzate in determinati compiti, che le colmino.L'intelligenza artificiale che si migliora da solaUn agente ne creerebbe un altro, il quale ne creerebbe un altro a sua volta, e così via.

